O Concello de Ribeira licita a posta en marcha dunha nova páxina web

Ribeira. O Concello de Ribeira vén de sacar o día de onte a licitación dunha nova actuación dirixida a deseñar, desenvolver e implementar un novo portal web municipal cos obxectivos, por unha banda, de mellorar a proximidade e relación coa cidadanía e, por outra, de modernizar o seu estilo e imaxe, empregando así mesmo as técnicas máis punteiras de xestión para facela máis dinámica, viva e intuitiva.

Esta iniciativa, cuxo prezo de licitación se eleva a 18.000 euros con IVE inclusive, estará financiada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e adscríbese á liña de actuación deste plan denominada ‘Modernización da Administración e Smart Village Riveira’.

Os servizos que se pretenden contratar son o desenvolvemento e posta en marcha dunha plataforma de xestión de portais e contidos para o concello, unha reforma de deseño e arquitectura de información das páxinas web municipais (ribeira.gal e turismo.ribeira.gal), a migración dos contidos desas páxinas á nova plataforma adecuándoos á nova estrutura, a posta en marcha do portal e a garantía de soporte durante un ano. Ademais, instalarase na nube debendo a empresa adxudicataria encargarse do aloxamento ‘cloud’ durante o ano de soporte, e alén disto, deberá formar ao persoal no necesario.

En canto á súa estrutura, deberá incorporar un sistema de noticias na páxina principal, dispoñendo das funcións para a elaboración periódica dun boletín electrónico e permitindo que os usuarios poidan subscribirse ao mesmo; contará con información do concello; permitirá a realización de trámites; e terá caixa de correos para o rexistro de incidencias. PPC