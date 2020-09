O Ézaro lembrou a Manuel Rodríguez, un veciño deportado a Mauthausen

A vila do Ézaro (Dumbría) rendeu unha homenaxe ao seu veciño Manuel Rodríguez Louro, coñecido como ‘O Marrolas’, que no 1937 viuse obrigado a fuxir do país e acabou sendo deportado ao campo de exterminio de Mauthausen no ano 1941. Meses despois falecía ao ser gaseado no castelo de Hartheim.

No acto, pormovido pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) e o Concello, participaron familiares do homenaxeado, veciños e os alcaldes de Dumbría, José Manuel Pequeño, e Carnota, Juan Manuel Saborido, entre outros. Durante o mesmo descubriuse unha placa de honra na Casa de Pedra.

Previamente, no centro Bitácora foi presentado o libro ‘Manuel Rodríguez Louro. Do monte Pindo a Mauthausen’, no que o escritor Francisco Fernández Naval recolleu as vivencias do veciño dumbriés.