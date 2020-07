O Garaxe Hermético anima a doar obras para axudar a Hugo

A enfermidade de Dent é unha doenza rara que afecta aos riñóns e para a cal non existe tratamento específico e tampouco posibilidade de previla. Hugo Yáñez é un neno de 7 anos de Brión que tivo a desgraza de sufrila, pero á vez a sorte de ter uns pais que se desviven por recadar fondos para que se investigue. Foi o pasado mes de maio, en pleno confinamento, cando a familia de Hugo puxo en marcha o proxecto Art fon Dent.

Trátase dunha iniciativa artística que, segundo a nai do cativo, é a aportación de Galicia á loita que a Asociación para a Enfermidade de Dent (Asdent) iniciou en 2011 para buscar unha cura para esta doenza xenética. Con dita finalidade, Asdent sufraga o estudo que está en marcha para investigar a enfermidade no Instituto de Investigación do Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona e na Candelaria de Tenerife.

Para recadar fondos están á venda en Reizentolo camisetas de home, muller e neno que levan plasmada unha das obras pintadas polo pequeno. Á campaña xa se sumaron persoas coñecidas como Xosé Antonio Touriñán, Fernando Romay, Tristán Ulloa ou Antonio Resines, que vestiron a camiseta como apoio á recadación de fondos para a investigación médica.

As mostras de apoio a Hugo, afortunadamente, non cesan. Agora a escola de banda deseñada O Garaxe Hermético (a primeira fundada en Galicia, concretamente no 2012 por Kiko da Silva, colaborador en EL CORREO GALLEGO) súmase á loita de Asdent. Botando man dos contactos feitos durante tantos anos na profesión, dende a escola piden a colaboración dos artistas do cómic e a ilustración “para que doen unha obra orixinal e facer así unha exposición online e poxalas”, explican dende a escola.

Os autores e autoras interesados en ceder un traballo do seu repertorio e axudar a Hugo non teñen máis ca escribir un email a ogaraxehermetico@gmail.com. “E aos demais o único que vos pedimos é que compredes unha camiseta e difundades esta mensaxe por redes sociais”, anima a escola O Garaxe Hermético, dende onde lembran que o propio Hugo ten alma de artista. Unha aptitude que pode verse nun breve vídeo no que el mesmo pide a colaboración de todos: https://www.facebook.com/watch/?v=252351009410433.

O debuxante kiko da Silva informa de que acaban de compartir o proxecto nas súas redes sociais e de momento “xa temos obras de 10 autores/as de cómic nacionais, coma Miguelanxo Prado, Ed Carosia, Mel, Esteban Hernández ou eu mesmo”, apunta. “Cos orixinais faremos unha exposición virtual e unha poxa para recadar fondos para a investigación”.

TAPÓNS Onte a Comandancia da Garda Civil da Coruña fixo entrega do terceiro furgón de tapóns solidarios no Campo de fútbol da Escravitude. As tapas doadas con ánimo de axudar na investigación desta doenza, foron entregadas directamente á familia do pequeno. Dende a Garda Civil explican que a campaña solidaria se puxo en marcha o mesmo día no que descubriron, a través dos medios de comunicación, que numerosos equipos de fútbol estaban recadando tapóns para reciclar e logo destinar os fondos para investigar a enfermidade de Dent.

Dende ese momento, explican fontes da Comandancia da Garda Civil, todos os postos e dependencias da Coruña teñen o seu contedor de recollida coa foto de Hugo. Sinalan que a pesar de que máis da metade da campaña coincidiu co estado de alarma por mor da pandemia, as bolsas e caixas de tapóns non deixaron nunca de chegar ata os almacéns da Comandancia, onde a Oficina Periférica de Comunicacións se encarga do seu posterior traslado ata onde lles indique a familia de Hugo. Á iniciativa sumáronse persoas anónimas, empresas e Cáritas de Camariñas, que recadou 400 quilos. Dende aquí animamos a todos os nosos lectores a aportar o seu gran de area para porlle freo a esta doenza rara que sofre este pequeno de Brión.