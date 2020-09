O municipio estradense acolle un curso de catas de aceite de oliva

A Estrada. Esta fin de semana comezan os cursos de formación de catas de aceite de oliva virxe extra (AOVE), que organiza a Consellería do Medio Rural a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), nos concellos da Arnoia e da Estrada. En concreto o domingo, será no local de Abanca da rúa Calvo Sotelo do concello pontevedrés da Estrada.

En canto ao temario, abordaranse cuestións como os conceptos básicos na cata de aceites, clasificacións comerciais, fases olfativa, gustativa e táctil; así como as características sensoriais e o vocabulario básico. O curso rematará cunha sesión de cata demostrativa.

Así mesmo, os cursos de perfeccionamento celebraranse a seguinte fin de semana e a última será a quenda do curso avanzado. Todos eles serán impartidos polo xienense Ramón Pulgar, experto en oleicultura e catador recoñecido polo Consejo Oleícola Internacional, según informou a Consellería do Medio Rural. Así, as restantes accións formativas terán lugar os 19 e 26 na Arnoia e os 20 e 27 na Estrada.

Cada un dos cursos contará cunha duración total de 8 horas, en horario de mañá e tarde, e van dirixidos principalmente a agricultores que teñen ou están plantando oliveiras. Cabe sinalar que o obxectivo destas sesións de cata é a formación de profesionais do sector coa expectativa de que xurda algún experto catador que seguirá recibindo formación e así algún día poder formar un panel de cata de AOVES en Galicia. G.