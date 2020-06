O Pino doa dipensadores de xel aos comerciantes

O PINO. O Concello do Pino doou aos comercios abertos da vila un dispensador de xel, cun depósito de dous litros e unha garrafa adicional de cinco para repoñer. Fontes municipais informan de que todos os establecementos que están agora aínda pechados, poderán solicitalo na casa consistorial cando volvan á actividade. Con estas medidas “o equipo de goberno quere colaborar coa reactivación do comercio local, unha iniciativa que reforza coa edición dun vídeo”, indican dende o Concello. O audiovisual dalle voz aos autónomos, emprendedores e comerciantes, que animan á veciñanza a mercar na vila e “pensar na xente que tes máis preto”. Ademais tamén se rematou durante a fin de semana de colocar os dispensadores de xel nas rúas de Pedrouzos. Ubicáronse concretamente preto dos lugares máis transitados dos casco urbano, como son os supermercados, as farmacias ou as illas de contedores soterrados da capital municipal. A.P.