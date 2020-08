O Pino homenaxea a catro veciños que xa son centenarios

O municipio do Pino suma catro novos centenarios, e o Concello quixo participar nas celebracións entregándolles unha placa conmemorativa. Os homenaxeados foron Ramona, que rexentou nos seus tempos novos unha pensión en Bilbao e despois outra en Santiago e animou aos dous netos a estudar; Manuela, que viviu sempre en Gonzar e hoxe goza cos seus cinco bisnetos. Tamén se uniu ao club dos centenarios Mercedes, que viviu soa ata os 88 anos, e que aínda foi votar nas últimas eleccións; e José ao que lle encanta falar coa xente e recordar anécdotas de cando era máis novo.

O Concello adoita facer o recoñecemento ás persoas de máis idade do municipio durante a Xuntanza dos maiores que celebra no mes de xullo. Este ano, debido á pandemia do covid-19, non se celebrou a festa, motivo polo que o alcalde decidiu visitar aos novos centenarios nas súas casas. Acompañado polo tenente José Manuel Carreira e pola concelleira Mercedes Vázquez, Manuel Taboada entregoulles unha placa conmemorativa da efeméride e, ás mulleres, tamén un ramo de flores.

Ramona Varela Buján naceu en Toques o 9 de marzo de 1920. Hoxe vive na Salceda coa súa neta María Jesús e o seu xenro Jesús Seijo, e segue mantendo unha vida moi activa. Levántase ás oito da mañá e non deixa de moverse en todo o día. É a máis vella de oito irmáns e a única que segue viva. José Vaamonde García cumpriu 100 anos e 3 meses. Habitou sempre en San Breixo de Ferreiros, e aínda que precisa dun andador para moverse, segue mantendo unha memoria privilexiada e recordando multitude de anécdotas. Pola súa parte, Manuela Mecías Castro é a máis veterana, xa que cumpriu os 100 o pasado 20 de febreiro. Aínda que naceu en Arzúa leva na parroquia de Gonzar a maior parte da súa vida. Mercedes Santos, que volveu para San Miguel hai doce anos, ten unha gran vitalidade, a pesar de sufrir algún problema de saúde.