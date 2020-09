O PSOE de Noia pide o informe do plan director da ría

O grupo socialista solicitará ó equipo de goberno no vindeiro pleno ordinario que faga público as conclusións do plan director de saneamento de Noia que “estaba anunciado para antes do verán”.

O PSOE remóntase ao mes de xullo do pasado ano, cando a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, anunciara o inicio da redacción do citado plan, o cal foi adxudicado por un importe de 200.000 €. Dende a formación critican que naquel acto adiantaran que “antes deste verán terían o informe cun coñecemento exhaustivo do sistema de saneamento e das actuacións necesarias para conseguir un saneamento integral da ría”.

Os socialistas lamentan que “pasou o verán e seguimos sen ter coñecemento”, polo que avanzan que pedirán que se lles proporcione información.

Por outra banda, o voceiro do partido, Roberto Iglesias, subliñou que tamén reiterarán a solicitude ao executivo local para que “volvan a instar á Xunta que asuma as súas competencias e mellore as augas” da ría , “unha necesidade medioambiental, como evidencia que siga prohibido o baño na praia de Testal, e unha necesidade económica ante o inicio da campaña marisqueira”, engadiu o portavoz ao respecto.

Dende o PSOE entenden que “non podemos seguir a perder o tempo en anuncios que teñen moita repercusión informativa pero que non solucionan nada, xa que seguimos a verter directamente ao mar en distintos puntos do municipio, a depuradora segue a ter moitas carencias sen traballar ao 100 % e a Xunta segue sen poñerlle freo a todos os verquidos que van directamente ao río Tambre”, afirmou Roberto Iglesias.

Asemade, consideran que o único que fixo Augas de Galicia nos últimos meses “é autorizar a instalación dunha depuradora no espazo da antigua mina de San Finx para permitir que se sigan a verter minerais pesados á ría”, sentenciaron dende a formación.