O schnauzer miniatura Made in Spain Heru foi onte o campión en Silleda

SILLEDA. O schnauzer miniatura Made in Spain Heru

alzouse onte como campión da 41ª Exposición Internacional Canina Feira

Internacional de Galicia Abanca e a 94ª Exposición Nacional Canina que se disputaron no recinto feiral dende primeira hora da mañá e estiveron organizadas pola Sociedade Canina Galega. Estas mostras puxeron o broche as dúas xornadas de concursos de beleza nos que participaron 700 cans. O exemplar gañador é o Best in Show de ambas exposicións, xa que o xulgamento destas competicións é común e, polo tanto, os seus resultados coincidentes nas distintas categorías. O can vencedor pertence a Jacqueline Lasry, de Madrid. Por outra banda, o reserva foi un can de raza carlino de nome Los Chatos del Norte Set Fire to de Rain, de José Luis e Mercedes Santiago Pier, de A Coruña, mentres que o terceiro posto acadouno o samoyedo Samspring León Killer, de Pedro Miguel Da Silva Brito, de Portugal. Estes dous cans xa acadaran estes mesmos postos na 93ª Exposición Nacional celebrada o sábadono recinto. Estes exemplares foro elixidos como os mellores da exposición entre 300 cans de

distintos puntos de España, Portugal e Inglaterra que competiron nas finais. arca