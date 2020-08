Obras a todo ritmo en Caión

Caión xa ten máis preto o seu centro comunitario. O rexedor da Laracha. José M;anuel López, e o concelleiro de Urbanismo, Jesús Souto, visitaron onte en Caión o centro sociocomunitario que se está a levantar na zona da Insua, coñecendo o desenvolvemento das actuación que se levan a cabo no edificio consistentes nas divisións interiores, colocación do solo, carpintería metálica e de madeira, fontanería, electricidade, climatización... Na parte exterior a estrutura xa está rematada o que permite contemplar a singularidade e a envergadura da edificación. As obras van a bo ritmo. O proxecto de construcción está valorado en 1,2 millóns de euros e o inmoble contará con 882 metros cadrados con aulas polivalentes, e salas temáticas.