Oferta o CIM ribeirense un obradoiro de artes plásticas para mulleres

Ribeira. O vindeiro luns día 7 comezará en Ribeira o último dos obradoiros do programa de arte e terapia relacionado coa saúde e o benestar integral das persoas que o Centro de Información á Muller ten posto en marcha dende xullo.

Neste taller serán as artes plásticas as que servirán de ferramenta para mellorar e adquirir hábitos saudables en corpo e mente. O programa correrá a cargo da facilitadora Lucía González e contará coa asistencia dun grupo de dez mulleres seleccionadas polo CIM. Terá lugar de 09.30 a 13.30 horas no auditorio, os días 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17.

Por outra banda, o Concello ribeirense informa de que foron convocadas as axudas destinadas a entidades sen ánimo de lucro pertencentes á liña social do municipio.

En concreto, os beneficiarios desta subvención son as asociacións de maiores radicadas na localidade que desenvolvan proxectos, actividades e servizos para a dinamización, a participación social e a mellora da calidade de vida das persoas maiores e persoas con diversidade funcional; e accións de promoción de estilos de vida saudable e programas como cursos, viaxes culturais, talleres, festas dicionais, etc.

A contía ascende a 5.000 €. O prazo para as solicitudes é dun mes contado dende o día seguinte á publicación no BOP (o día 1 de setembro). s. s.