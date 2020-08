Oitenta arqueiros de toda Galicia daranse cita na Pobra o día 5

A casa consistorial da Pobra do Caramiñal acolleu unha reunión entre membros do executivo local e a presidenta do Club Arqueiros do Barbanza, Inma Souto, co obxectivo de afondar na organización do Campionato Galego de Percorrido de Bosque 3D que se vai celebrar na localidade o vindeiro 5 de setembro.

Chega por primeira vez á vila esta proba autonómica de tiro con arco que prevé reunir a uns oitenta arqueiros chegados de varios puntos de Galicia. A cita está organizada polo citado club, fundado en 2015 e que conta con case unha trintena de socios.

Celebrarase no monte da Portela (cerca da Curota) e denomínase 3D porque as dianas non estarán sobre papel ou foto, aínda que tampouco serán obxectivos de carne e óso: ó longo dun circuíto de máis dun quilómetro, ocultaranse no monte case trinta animais de plástico que farán de dianas, debidamente marcados coas diversas puntuacións.

Xabaríns, osos, cervos, lobos, coiotes, bufos e mesmo cocodrilos serán ese día os outros protagonistas desta agardada cita deportiva.

No referente ao protocolo establecido por mor da covid-19, estipúlase que non se deixará entrar a ninguén ao circuíto sen a preceptiva máscara, que será obrigado levar posta en todo momento; que se tomará a temperatura a todas as persoas que participen na proba cun termómetro a distancia; que o xurado deberá empregar pantallas de protección, máscaras e luvas; e que cada participante disporá dunha pistola pulverizadora de solución hidroalcohólica para desinfectar as figuras nas que craven as súas frechas, entre outros aspectos.

O club proporcionará máscaras e luvas para cambiar cando sexa preciso, ademais de facilitar o avituallamento sólido (bocadillo e froita), o cal estará precintado por salubridade. Pola súa banda, o Concello pobrense porá á disposición da organización unha ambulancia, aseos portátiles, toldos, contedores de lixo, valado, avituallamento líquido (botellas de auga) e ao redor dunha trintena de trofeos.