Sabido é que, facendo turismo, é imprescindible botar unha ollada dende un sitio nas alturas. Ver con perspectiva o lugar para empaparse ata os ósos da súa esencia. A Área de Compostela neste eido é unha zona moi rica e non faltan nos seus concellos miradoiros para apreciar a beleza do seu horizonte en practicamente todos eles.

O Pico Sacro é un dos miradosres máis emblemáticos de Galicia. As lendas que se erixen ao seu arredor fan del un lugar imprescindible na mitoloxía galega, sendo coñecido por ser o fogar da Raíña Lupa, pero tamén polas súas capacidades sanadoras. Aínda que, sen dúbida, é a súa beleza o que o convirte nunha parada obrigatoria. Cos seus 600 metros de altura sobre o nivel do mar, outorga unha liña do horizonte inconfundible, pero é que ademáis, pódense apreciar as mellores vistas do val da Mahía e o do Ulla, e incluso as terras de Santiago.

Subindo para a península do Barbanza, na Pobra do Caramiñal o Pico da Curota é o soberano do horizonte cos seus mási de 500 m. Poucos sitios hai na zona desde os que se poida ver tan claramente a ria de Arousa máis os seus núcleos urbanos, e, nun día claro, incluso se pode apreciar a outra beira.

Escasos vinte quilómetros ao norte, en Lousame, erísexe o Monte Iroite, dende o cal se pode avistar a ría de Muros e Noia. Esta formación montañosa acada case os 700 metros, coroándose como o maior cumio da serra do Barbanza. Pero ademais da súa incuestionable beleza paisaxística, tamén alí fica a base militar de vixilancia área EVA-10, e é ademais unha zona perfecta para os amantes do sendeirismo.

Acabando de cruzar a península do Barbanza, xa en terras sonenses, o miradoiro do faro de Cabeiro é o lugar idóneo para desfrutar da ría de Muros e Noia. Sitúase xusto á beira do man, nun acantilado no que antes funcionaba o faro. No horizonte, aqueles que se aventuren a visitalo podeán discernir non só a beleza do mar, denón algúns dos cumios máis representativos, como o Monte Louro ou o Enxa, así como a mesma vila de Muros.

Outra parada case obligatoria e que cada vez se está a volver máis popular, é o Ézaro, en Dumbría. Alén da fervenza, que gaña tanto por fermosa como por única ao seren o río Xallas o único de Europa que desemboca cunha cascada directamente no mar, o miradoiro ofrece unha panorámica única do lugar. Increíblemente é un destino menos popular que a caída de auga de 30 metros que está aos seus pés, pero é perfecto para enchouparse da paz que outorga o mar aberto que é, neste caso, o océano Atlántico.

Moi preto deste último destino atópase a infame fin do mundo. Non é preciso explicar onde recae a beleza de Fisterra, nin repasar por enésima vez as súas lendas e recobecos, e é que este destino cupará sempre un lugar protagonista entre os miradoiros galegos. Pero o cabo non é o único que ten por ofrecer este municipio, é que agocha nos seus lindes espazos tan fermosos como o Miradoiro do Mar de Fóra, na praia homónima dende a cal se aprecia perfectamente o Monte da Nave, ou roteiros como o de San Guillermo, dende onde hai unha das vistas máis fermosas da vila.

Para rematar, o miradoiro máis ao norte dos oito é o de Camariñas, onde se sitúa o coñecido faro Vilano, sitio natural de interese nacional. Esta zona, que destaca por ser un dos lugares máis mortíferos da Costa da Morte, acolle unha costa abrupta, acantilada e rochosa. O lugar perfecto para desfrutar das súas vistas é, sen dúbida, o miradoiro da praia de O Trece ou de Seixas, parada mandatoria para todos os visitantes do faro que ofrece ademais uns roteiros que quitan o alento.