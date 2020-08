Os clientes sitúan entre os mellores de Galicia ós restaurantes da comarca

Tripadvisor, a plataforma de viaxes máis grande do mundo que axuda a 463 millóns de viaxeiros cada mes a gozar dunha óptima experiencia, vén de publicar o pasado mes, un ránking cos primeiros 500 restaurantes galegos con mellor valoración na súa páxina. Nos cincocentos elixidos figuran 68 restaurantes da contorna de Compostela e outros 67 da propia capital galega, con Casa Marcelo no posto 4, A Noiesa no 5 e O Sendeiro no 6, o que fala moi ben da calidade dos establecementos hostaleiros da comarca.

Excluíndo Santiago, e analizando só os restaurantes da comarca, do privilexio de situarse nos 15 primeiros mellores restaurantes de entre 500, gozan Apracería, O Balado Marta e Roberto, Casa Alongos, o Tobo do Lobo, Casa Nené e o Asador O Pazo.

Encabezando a lista de Tripadvisor, no número un atopamos Apracería, en Laxe, que aínda contando con tan só 89 comentarios (contra os centos dos seus ulteriores), case a totalidade destes computan a máxima puntuación. Coas opinións dos consumidores e consumidoras podemos facernos á idea do servizo: “restaurante de 10”, “marca a diferencia”, “gourmet a precio de picoteo”. Quen acode a este restaurante adoita quedar, de primeiras, prendido pola coidada decoración do establecemento e polas fermosas vistas á praia de Laxe. Unha vez acomodados na mesa, pode degustarse dunha variada amalgama de comida tradicional e de produtos locais fusionados coas formas de cociñar propias doutras zonas. Resaltar, alén do nomeado, a adecuada relación calidade-precio, así como a atención rápida, agradable e totalmente segura e respectuosa coas medidas socio-sanitarias.

Seguindo ao anterior, no posto número 2 sitúase O Balado de Marta e Roberto, en Boqueixón, que ademais, é recomendado pola guía Michelín, que o clasifica como “inusual e sorprendente, reflexo da filosofía reitora dunha parella que ama a súa profesión”. Segundo achegan nas opinións os comensais, neste restaurante comezas a desfrutar antes de sentarte á mesa: gózase dun ambiente rústico aínda que con detalles modernos, que fai que calquera se sinta no salón da súa propia casa. Conta cunha excelente calidade, uns prezos razonables e uns pratos tradicionais preparados con produtos da casa, o que conleva unha mellor experiencia. Destacable é, sen dúbida, a especial atención da anfitriona Marta, quen dá entrada e aconsella aos consumidores; e do cociñeiro Roberto, quen ademais de preparar uns pratos marabillosos, preocúpase pola experiencia dos comensais, pescudando a súa opinión sobre a comida e a estadía. Así, este restaurante permite non só gozar dos alimentos, senón tamén da zona e da profesionalidade dos traballadores.

No transcurso do Camiño de Santiago e ao seu paso por Melide, atopamos ao sétimo mellor restaurante deste ránking: Casa Alongos, un café bar e casa de comidas familiar. A base deste restaurante, como os anfitrións achegan, é “a preservación dos sabores de sempre, con algúns toques innovadores, pero que non desvirtuen a autenticidade do produto”. Un persoal atento e moi amable e unha ampla terraza e patio; todo ao servizo dos comensais que destacan a combinación de comida rápida con calidade e produto tradicional galego, como por exemplo, a hamburguesa de polbo ou de legumes da horta. No posto 9 e igual de preto ao anterior na realidade, atópase cunhas rúas de distancia o Tobo do Lobo, evidentemente en Melide, un restaurante que cociña pratos de primeira calidade e de primeira división e que compón unha máis que grata sorpresa e descubrimento para quen ten oportunidade de visitalo.

Tamén no Camiño de Santiago, no corazón da vila de Arzúa, atópase o oitavo restaurante desta enumeración: Casa Nené, un espazo gastronómico que se concebiu como unha homenaxe á avoa Maruxa, no que os pratos tradicionais e opcións máis actuais destacan nunha carta con ampla variedade de opcións. A rehabilitación do inmoble mantivo as liñas máis sobrias da arquitectura tradicional galega, mesturándoas con toques actuais nos que destacan os solos hidráulicos e detalles coloniais e campestres; dando lugar ao especial e acolledor establecemento, á altura dun, destacan consumidores e consumidoras, fantástico servizo e persoal.

E no posto número 15 sitúase o Asador O Pazo, con diferentes rutinas aos citados. A oferta gastronómica ten como protagonista a brasa e como actores principais unha coidada selección de materias primas: os mellores pescados e mariscos das rías galegas, carnes procedentes de distintos puntos de Galicia elixidos con criterio e produtos da horta padronesa. Con apenas oito mesas a atención é esmerada e moi profesional. Ata ten un menú degustación con catorce pratos son feitos ao rescaldo, dende os entrantes ata os postres, que se preparan con mimo na brasa baixo a man experta do cociñeiro Óscar Vidal.

Fisterra parece ser a favorita polos amantes da gastronomía, pois son doce os restaurantes da localidade que ocupan algún dos postos de privilexio. Coa especialidade de marisco e de cercano tratamento por parte dos camareiros, O Pirata posiciónase entre os 50 mellores, concretamente no posto 41. Recomendado pola Guía Repsol 2020 e polo Restaurant Guru 2019, O Fragón, número 47 por Tripadvisor, conta cunha inmensa variedade na súa carta: cociña de mercado, de lonxa, de proximidade ou ecolóxica, ademais de dar a posibilidade de desfrutar do mellor produto da Costa da Morte en Premier. Baixo o lema de “comida e bebida riquiña do país” a acolledora taberna e tenda ultramarina Etel and Pan, posiciónase no 50, onde, aseguran, atoparás “o melloriño da casa”, é dicir, producto 100% galego e “sabor 100% riquiño”. O Restaurante Anduriña, no 68, proporciona, coa mesma materia prima ca que outros restaurantes preparan pratos tradicionais, unha alternativa orixinal e creativa, de alta cociña e a un prezo razonable aínda tratándose dun menú degustación. Para Yeray, camareiro, e Antonio, chef do restaurante A Lareira, no posto 134, todo son boas palabras, e ademais da súa achegada e agradable atención, a comida non deixa para nada indiferente a quen ten o pracer de degustala.

Cunha materia prima excepcional, unhas grandes racións de clásicos como pementos e chipiróns, e un trato único, dende o Retaurante Lecer, no 208, mostran Galicia en estado puro. Con estilo e moi boas vistas, o restaurante do Arco da Vella non ía quedar fora da lista, e así pois, en concreto, este restaurante de pescados e mariscos da ría posiciónase no 339.

Cheo de curiosidades agóchase no posto número 375 o restaurante La Boyannaise 1803, que, cun nome evocador dunha coberta de vela extraviada e afundida na zona de Fisterra, é un local de restauración con dous obxectivos primordiais: animar ao visitante a coñecer o patrimonio subacuático do municipio así como valorizar o produto infravalorado da ría (xurelo, caballa, etc). Para desfrutar dunha mariscada coa mellor relación calidade-prezo; cun persoal atento, preocupado e amable; e cunhas fermosas vistas ao porto da vila; no posto 383 recoméndase o restaurante O Centolo.

No 394 e con máis de 30 anos de experiencia, ao restaurante Tira do Cordel ningún outro lle gaña coa lubina á brasa, a súa seña de identidade, aínda que, aseveran, no seu establecemento atoparás o mellor marisco galego, as mellores carnes e excelentes viños, postres caseiros e cociña de autor. Doutro dos mellores locais para pegarse unha boa mariscada e a bo prezo, como o é Don Percebe, non se podía prescindir neste ránking. Así, no 420, sen estridencias nin florituras pero sinxelo e impecable, atopamos este clásico de Fisterra. E, para rematar e saír un pouco do produto galego e innovar o noso padal, no 490 recoméndasenos As Baleas Pizzería, cuxa especialidade é, lóxicamente e xa de esperar, a comida italiana.