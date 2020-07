Oujo: “A obra do paseo marítimo arranca este luns e farase en 5 fases”

O SON. O alcalde de O Son, Luis Oujo, presidiu onte unha asemblea para informar ós sectores da hostalería e do comercio o plan de obra para a remodelación integral da fachada marítima. Asistiron unhas 30 persoas e interviron representantes das empresas Canarga e Abeconsa, de Portos e da firma Geocicsa (redactora do proxecto). Oujo dixo que “os traballos comezarán este luns e desenvolveranse en 5 fases”. A primeira centrarase na punta do espigón, para a construción do edificio do Clube Náutico. A segunda, xa en setembro, afectará a todo o paseo marítimo. A terceira, desenvolverase á altura da rúa Jesús. A cuarta, na zona do Cruceiro. E a quinta será para instalación de mobiliario e iluminación e zonas verdes. Durante os 18 meses que durará a obra habilitaranse aparcamentos no peirao, no espigón e na zona do Tendedeiro. S. S.