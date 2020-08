Padrón estreará esta semana unha campaña para impulsar o turismo

Padrón. Ao longo desta semana, o Concello de Padrón lanzará unha nova campaña para promover o turismo de proximidade e e reforzar a confianza do público nun destino seguro, atractivo e libre de coronavirus.

Como parte da estratexia porase en marcha unha web (padronturismo.gal) que dará un soporte online á nova campaña. Asemade, incluirá un marketplace que estará a disposición dos comercios locais, para que anuncien os seu produtos e darlles así máis visibilidade entre os turistas e visitantes. Pero o que vertebrará esta nova campaña será a nova marca turística, que estrea un logo diferente para cada un dos eidos que se busca poñer en valor: o xacobeo, a literatura, a gastronomía, o medio natural máis a hostelaría e o comercio.

Esta proposta, desenvolta polo concello con fondos propios e unha inversión de máis de 10.000 euros, está incluída no Plan de Reactivación do Turismo e do Comercio da Concellería de Turismo de Padrón para os anos 2020 e 2021. Dende o goberno local esperan deste xeito axudar a “promover un turismo de proximidade e estable” sexa ou non da comarca, e “reactivar un pouco todos os sectores”, como explicou a concelleira de Turismo, Lorena Couso. NV