Pataforma on line para o comercio e a hostería de Padrón

Padrón. O Concello de Padrón lanza unha nova plataforma online para dar visibilidade e promocionar os produtos e ofertas dos distintos establecementos de comercio e hostalería da vila.. A concellería de Turismo puxose en contacto con estes sectores para explicarlles o funcionamento deste novo marketplace, e que comecen a darse de alta.

Trátase dunha iniciativa incluída no Plan de Reactiva ción do Turismo e do Comercio elaborado polo Concello para os anos 2020 e 2021, tendo en conta o Plan de Acción Padrón 2017-2022 A concelleira de Turismo, Lorena Couso, explicou que dende o Concello buscan as mellores formas de axudar ao tecido empresarial e ao grupo de comerciantes e de hostaleiros da vila. “Esta plataforma pretende dar visibilidade aos seus negocios, así como facilitar o acceso da cidadanía e dos turistas a súa oferta”.

A nova plataforma, na que os distintos comercios de Padrón poderán anunciar os seus produtos e ofrecerlles un interesante abano de opcións aos seus potenciais clientes, instalarase na páxina web www.padronturismo.gal. Esta nova dirección púxose en

marcha recentemente para dar soporte a esta campaña de promoción.

A nova ferramenta online xa está dispoñible - https://marketplace.padronturismo.gal/engadir-negocio/ - para que rexistren os seus negocios. Unha vez na web, deberán acceder ao apartado Engadir Comercio, e cubrir o formulario e engadir fotos e outros datos .M. R.