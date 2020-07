Pecha o 6 de agosto o prazo de axudas a autónomos do Pino

Os autónomos do Pino teñen ata o vindeiro 6 de agosto para solicitar as axudas aprobadas polo Concello no último pleno a proposta do goberno local, cos votos a favor de PP e BNG e en contra do PSdeG. O Boletín Oficial da Provincia publicou o pasado día 8 as bases da convocatoria, que conceden ata 1.200 euros aos autónomos e pequenas empresas obrigadas a pechar durante o estado de alarma, ata 600 para pago de alugueiros e outros 600 para cotas da seguridade social.

O prazo para presentar as solicitudes é de 20 días hábiles a contar dende o segundo ao da publicación das bases do BOP, polo que remata o 5 de agosto. As persoas interesadas poden entregar as solicitudes a través da sede electrónica do Concello.“Tendo en conta as circunstancias excepcionais do estado de alarma, e debido á natureza da actividade económica, as bases da convocatoria tamén permiten presentar a solicitude por correo electrónico (consignando nome e apelidos, número de documento de identidade e número de teléfono), achegando xunto á solicitude, a documentación solicitada dixitalizada (escaneada), ao enderezo de correo electrónico info@opino.gal”, sinalan fontes municipais. Hai que lembrar que esta axuda aos negocios e autónomos que tiveron que pechar varios meses durante o estado de alarma, quedaba aprobada a finais de xuño nun pleno no que só o PSOE votou en contra da proposta. O rexedor, Manuel Taboada, defendeu o plan dende un comezo alegando que esta medida “pode beneficiar a uns 100 autónomos ou pequenos empresarios”. O Pino estase a implicar moito na reactivación do comercio local, e incluso elaboraron un vídeo.