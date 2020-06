Pérdidas en la Fundación do Moble que no celebrará la feria

A Estrada. El portavoz del PSOE de A Estrada, y miembro del patronato de la Fundación do Moble, Luis López, dio a conocer la fuertes pérdidas que tuvo el año pasado el organismo y que ponen en la cuerda floja la Feria del Mueble de Galicia que este año, según han anunciado, ya no se va a celebrar. López explicó que el patronato de la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada celebró una reunión en la que se aprobaron las cuentas de la entidad, que cerró el ejercicio del 2019 con 60.517 euros de pérdidas: “As perdas aumentaron un 50 % respecto do ano 2018”. Además expresó su preocupación “pola complicadísima tesouraría para os vindeiros meses, queda liquidez ata decembro”. s.e.