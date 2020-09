Piden arranxos viarios en San Domingo

teo. Veciños do lugar de San Domingo, en Teo, celebraron unha reunión co grupo municipal e co responsábel local do BNG de Teo na que denunciaron o incumprimento dos compromisos adquiridos por parte do goberno municipal, e nomeadamente o estado das pistas da aldea, tanto a interior como a que vai até a ponte da autoestrada. Na reunión os veciños e veciñas explicaron que a concelleira de Urbanismo, Uxía Lemus, hai meses que tivo unha reunión con eles na que se comprometeu a asfaltar e anchear as pistas do lugar que están nun estado lamentábel que, de seguro, empeorará no inverno. A veciñanza amosou a súa decepción diante dos compromisos da edil socialista “que logo non se cumpren” así como o agravio que senten ao non atender este goberno local as demandas veciñais. O portavoz municipal do BNG, Manuel Anxo Fernández Baz, comprobou a necesidade dunha urxente reparación nese mesmo entorno, algo que esixirá ao bipartito. O.D.VILAR