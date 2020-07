Piden os socialistas melloras na ponte de Santa Eufemia

Os socialistas de Trazo denuncian que a ponte de Santa Eufemia, en Vilouchada, se atopa en moi mal estado, para perigo do tráfico viario. Algo que consideran, sucede “despois dunha mala execución das obras de ampliación realizadas polo Concello de Trazo ao abeiro do proxecto Ampliación da ponte en Santa Eufemia e camiño en Sartegos”, incluído no Plan Único da Deputación da Coruña e nas que investiu 52.826 €.

Calquera pode ver que os traballos da ponte de Vilouchada “quedaron moi mal e non poden seguir así porque son un perigo para os condutores”, sinalan dende o PSOE, “polo que lle volvemos pedir ao Concello de Trazo o seu arranxo”, explica a voceira municipal socialista, Beatriz Domínguez.

Os labores consistían na ampliación lateral en catro metros do pontón de Santa Eufemia, mediante formigón prefabricado. Non obstante, aseguran os socialistas, “a mala execución dos traballos fixo que a día de hoxe haxa gravilla na zona da ampliación, incluso en lugares onde antes había aglomerado, que o firme presente numerosos altibaixos e que a perigosa curva que deu orixe á esta actuación siga nas mesmas ou peores condicións ca antes”.

Aseguran dende o partido que xa deron aviso reiteradas veces ao Concello, pero “a alcaldesa intenta evadir a cuestión dicindo que o proxecto é de antes do seu mandato, cando o certo é que o se fixo cando ela era concelleira de Urbanismo e que o contrato foi asinado por ela, xa como alcaldesa, o 7 de agosto do ano 2019”, puntualiza Beatriz Domínguez.

Dende o partido esixen unha actuación urxente por parte da rexedora, pois lembran que se trata “dunha zona onde se produce un estreitamento da calzada que, unido á posterior curva pechada e á situación actual da zona, fai que o tramo teña unha seguridade viaria moi baixa”. Situación, din, que se complica no inverno, momento no que o xeado do firme xa ten producido saídas de vía.