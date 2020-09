Polémica en O Son tras la tala de varios árboles

PORTO DO SON. El BNG de Porto do Son ha adelantado que pedirá explicaciones en el próximo pleno al gobierno municipal sobre el derribo de varios árboles de la zona portuaria con motivo de las obras de la fachada marítima. Explican que es “un atentando ecolóxico que están a perpetrar” a causa de la reforma de la franja litoral de la localidad y se preguntan “se era preciso tronzar as árbores” en vez de trasplantarlas en otro lugar de la villa. Al malestar de los nacionalistas se ha sumando el de muchos sonenses que presenciaron la tala. Algunos incluso han expresado su enfado en las redes sociales. Al respecto, se ha pronunciado la teniente de alcalde de Porto do Son, María Maneiro, quien ha aclarado “que la intención del Concello es mantener todos los árboles, pero lamentablemente dos de ellos no es posible porque no sobrevivirían al trasplante, según valoraron especialistas y técnicos. Los demás serán ubicados en jardines municipales”. m. T.