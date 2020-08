Ponteceso incorporou ao equipo da Policía Local dous axentes auxiliares

BERGANTIÑOS. A Policía Local do Concello de Ponteceso conta xa con dous novos axentes auxiliares que, segundo informou o alcalde, Lois García, “xa están de servizo”. Foron contratados inicialmente por un periodo de seis meses. A contratación destes novos integrantes do corpo de seguridade municipal realizouse en virtude dun convenio coa Vicepresidencia da Xunta de Galicia. Os candidatos para ocupar as dúas prazas foron seleccionados pola Academia Galega de Seguridade.

Por outra banda, o Concello informa que o prazo para a presentación das solicitudes para a Escola Infantil remata o luns, día 31. Aínda quedan dispoñibles 4 prazas para bebés, 6 para nenos/as de 1 a 2 anos, e 4 para nenos/as de 2 a 3 anos. As solicitudes deben presentarse no Rexistro ou no enlace https://sede.xunta.gal/portada?langId=es_ES. J. M. r.