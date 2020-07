Porto Do Son recibe un premio de 175 mil euros en la lotería de la ONCE

PORTO DO SON. El pasado martes, 8 de julio, el municipio de Porto do Son ha sido premiado con 175 mil euros en cinco cupones de 35 mil euros cada uno. Enrique Bernabé León Vidal, el vendedor de los cupones de una tienda del centro de Portosín, es quien ha repartido la suerte al pueblo. La ONCE ofrece 55 premios de 35 mil euros en números de cinco cifras por tan solo un euro y medio. También, por cincuenta céntimos más el cliente opta a ganar incluso un sueldo mensual de tres mil euros, además de los 35 mil del premio principal. En España existen más de 20 mil puntos de venta de lotería, donde gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), los compradores tienen la oportunidad de elegir el número que más les apetezca. También se pueden comprar los cupones a través de su página web www.juegosonce.es. MARÍA MARTÍNEZ