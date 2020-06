Portos promociona la náutica con una guía en cinco idiomas

Los navegantes tienen ya a su disposición en la red una nueva guía náutica de Galicia con información promocional y práctica de las instalaciones y servicios de los puertos deportivos de la comunidad, tanto de titularidad autonómica como estatal. Fue elaborada por Portos de Galicia y está disponible en cinco idiomas: gallego, castellano, inglés, francés y alemán, para facilitar su difusión en el ámbito internacional.

A la publicación digital puede accederse a través de la dirección www.guianauticadegalicia.com o a través del enlace disponible en la página web de Portos de Galicia. Desde dicho ente aseguran que es una “herramienta de uso práctico para los navegantes que llegan a Galicia”, ya que recoge información útil de todos los muelles deportivos de la comunidad en un formato interactivo y muy gráfico para mayor agilidad.

La guía permite al navegante planificar travesías con facilidad en función de su embarcación y de la necesidad de servicios portuarios. Además, la web identifica todas las instalaciones menores gestionadas directamente por Portos de Galicia destinadas al atraque como puerto base de embarcaciones de recreo.

En total, la publicación recoge datos de 72 instalaciones portuarias, de las cuales cuarenta y dos son puertos deportivos que admiten tránsitos, y treinta son instalaciones menores. La guía náutica sectoriza el litoral gallego en cuatro costas: Rías Altas, Golfo Ártabro, Costa da Morte y Rías Baixas.

En las Rías Altas se recogen dos puertos deportivos (Ribadeo y Viveiro); en el Golfo Ártabro, once (A Graña Club do Mar Ferrol, Cruxeiras Club do Mar Ferrol, C. N. Barrio de Caranza, C. N. Ría de Ares, C. N. de Sada, Sadamar, Marina Coruña, R. C. N. Coruña, Marina Real, Marina Seca y Nauta Coruña); en Costa da Morte, dos (C. N. de Camariñas y puerto deportivo de Muxía); y en las Rías Baixas, 27 muelles náutico recreativos, de los cuales seis están encuadrados en el litoral de las comarcas de Muros-Noia y Barbanza (Marina Muros, Real Club Náutico de Portosín, Club Náutico Deportivo Ribeira, Marina Pobra, Marina Cabo Cruz y Club Náutico de Rianxo).

De cada uno de los puertos la guía recoge cartas náuticas, coordenadas, número de amarres, esloras y calados, servicios disponibles, certificaciones de calidad e información de contacto, entre otros datos de interés. Además, el contenido se completa con información turística de cada villa portuaria, comunicaciones, transportes e imágenes y reseñas de los principales atractivos de cada costa.

La presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, mantuvo ayer una reunión de trabajo por videoconferencia con los representantes de las asociaciones náuticas de Galicia para evaluar los contenidos disponibles en la guía y coordinar su difusión.

Durante la reunión, a la que se sumaron miembros de las directivas de Asnauga, Northmarinas y Marinas de Galicia, la responsable de Portos de Galicia se interesó también por la evolución de la actividad en los muelles deportivos, las expectativas del sector a corto plazo y las posibles acciones para la mejora de la operatividad durante la actual fase de reactivación de la crisis del covid-19. El encuentro fue aprovechado para abordar las medidas aprobadas por el ente público, y que están ya en vigor, para contribuir a la liquidez de los usuarios y administrados portuarios en el actual contexto sanitario y económico, como la decisión de eximir del pago de tasas a los negocios de hostelería con terrazas entre el 14 de marzo y el 11 de mayo.