Pose colaborará si es necesario para un cambio en Ponteceso

El edil y portavoz de la Agrupación Pondaliana Independiente(APIN), José Manuel Pose Verdes, fue el promotor de la moción que generó una nueva polémica en Ponteceso. No simplemente por el hecho de que propusiera una reducción del sueldo del regidor. Se acorcó pasar de 47.758 a 36.000 euros brutos. La cuestión estuvo en que su planteamiento recibió el apoyo de cinco ediles del propio PSOE, que está en el gobierno. Esto generó que Lois García Carballido acabara renunciando a su sueldo y anunciara su retorno a su actividad como profesor.

“Estamos na oposición e facemos oposición para tentar sacar adiante o concello. Entendemos que no momento que estamos o alcalde non debe cobrar esa cantidade de cartos” explicó Pose. Aclara que presentó la moción, y pidió el apoyo del Partido Popular “para polo menos poder debatila” y que se encontró con la sorpresa. “Non estaba nada preparado. Sabía que había problemas internos pero non pensei que eran tan graves”. Niega que detrás de su propuesta haya una estrategia basada en una venganza personal. Tiene muy claro que el problema es el carácter personalista y autoritatio del regidor que “rematou prácticamente a tiros cos tres concelleiros que o acompañaban na anterior lexislatura e agora tamén está en liortas. Cando tes problemas con oito concelleiros, deberías facer autocrítica”.

Sobre una posible moción de censura, Pose Verdes, afirma que está dispuesto a ayudar en lo que sea positivo para el municipio. Si bien considera que en el Partido Socialista “son oito concelleiros e teñen fácil de amañar o problema”. Piensa que tienen que hablar entre ellos y lograr acuerdos, ya que, a lo mejor, los dos ediles que siguen totalmente fieles al regidor, podrían cambiar de opinión, si conocen la realidad. “Os outros dous ao mellor vendo o que pasa danse de conta” comenta el concejal.

Por su parte, indica que ”estou disposto a axudar no que faga falta e no que sexa bo para Ponteceso, pero teñen que valorar eles se é bo ter un alcalde como Lois García ou se é necesario un cambio. Pero non sei que rumbo van a tomar os seus compañeiros”.

El edil independiente, que gobernó con el PSOE, recuerda que tuvo problemas continuos durante esa coalición, con un mandatario “que ten que saír el na foto, e non consensúa con nadie porque ten sempre a razón universal” y al que tacha de “populista”.

Le atribuye una cierta habilidad, “preséntase como unha vítima pero é o culpable do que está pasando”. No hace mucho hubo otra agria polémica y las aguas volvieron a su cauce. En política no hay nada imposible.