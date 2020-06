PP y PSOE de Santa Comba votan cobrar un euro por las terrazas

Xallas. Los hosteleros que tengan una terraza en Santa Comba, durante el año 2020, sólo tendrán que abonar la cantidad de un euro. En el pleno prosperó la enmienda presentada por María Pose (PP), apoyada por el PSOE, con la abstención del alcalde, David Barbeira, que había registrado una propuesta que no salió adelante.

Tanto PP como PSOE le reprocharon la falta de medidas durante estos meses, y María Pose recordó que había planteado varias ideas pero “fixeron caso omiso”. Los socialistas propusieron que no se cobrara por los puestos de la feria. Barbeira y Ucha volvieron a enzarzarse verbalmente. “Vostede non presentou ningunha medida; ten que poñerse a traballar”, le dijo Barbeira a su primer teniente de alcalde, mientras que Ucha argumentaba: “Non nos pregunta nada, non nos deixa traballar. O problema es ti”.

El regidor, a su vez, aseguró que estaba trabajando en distintas acciones. El pleno no ratificó los gastos propuestos por Barbeira para justificar la ayuda de 71.474 € del plan de servicios sociales de la Diputación. El PSOE pidió que quedara sobre la mesa y que se explicaran debidamente las cantidades. El PP lo apoyó. Para Ucha se incurrió en “una falsedad documental” ya que el plan pudo haberse aprobado en el pleno anterior. El regidor remitirá un desglose. x.m. lema