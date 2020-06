PP y PSOE suspenden al gobierno mazaricano del Bloque

Xallas. Los dos grupos de la oposición de Mazaricos han hecho un balance negativo del primer año de la presente legislatura. “A deixadez e a vagancia é moi elevada no noso concello” reflexionó el popular Sergio Noya, que echa en falta medidas para contar con un espacio para asentar empresas o actuaciones en vías de comunicación importantes como las que unen Arcos y Colúns, Beba y Suevos o el “cruce das Paxareiras”.

También reprocha que “o noso concello non solicitara un obradoiro de emprego nin a cuadrilla contra incendios”. Desde el PP se critica, igual que desde el PSOE, la falta de inversiones y que un gobierno con mayoría absoluta apruebe sus presupuestos cuando acaba el ejercicio.

“Non hai proxecto, nin presupostos, nin iniciativa. Imos a remolque do que ocurre noutros concellos de arredor” señala Javier González Trillo (PSOE). Pone el acento en el incumplimiento de la regla de gasto y en el supuesto “malgasto” de dinero. “Non se preocuparon o máis mínimo do mantemento dos camiños, é horroroso” indica. Para González es urgente hacer un Plan Xeral, un polígono industrial y un centro de día. “Sen servizos un pobo non crece”. PP y PSOE también desaprueban la gestión del gobierno del BNG durante la pandemia: “Fomos o último concello da comarca en repartir mascarillas” denuncian desde el PP. xosé m. lema