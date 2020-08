Prepárase xa o xuízo polo lume forestal de Rianxo

Rianxo. A Plataforma pola Defensa do Monte informa que vén de ser designado o xulgado no que se seguirá o xuízo de responsabilidade civil sobre a orixe do lume forestal de marzo de 2019 que asolou 1.200 hectáreas en Rianxo. Trátase do Xulgado de 1ª Instancia nº 3 de Madrid, xa que é na capital do Estado onde teñen a súa sede central as empresas demandadas (Naturgy e Elecnor).

Así, comeza no xulgado padronés o proceso de outorgamento de representación do procurador desta causa, na que se personan as cinco comunidades de montes demandantes, así como os particulares incorporados no procedemento. A este efecto e debido ás medidas de limitación de aforo derivadas da crise sanitaria, realizarase a comparecencia de acreditación dos demandantes diante do secretario xudicial ao longo de todo o mes de agosto.

A primeira comparecencia será hoxe ás 10.00 horas, e acudirán os presidentes das reitoras das comunidades de Araño, Asados, Burés, Isorna e Leiro, que representan a máis dun milleiro de familias do rural rianxeiro, para, nos días sucesivos, írense personando os particulares incorporados na demanda sobre os efectos do lume nun total de 174 propiedades. s. s.