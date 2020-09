Presenta libro Elisabeth Oliveira no Lustres Rivas

Ribeira. A asociación cultural Barbantia, Urutau Editora e a concellería de Cultura do Concello de Ribeira organizan a presentación do libro Náufragas no mar e na terra, de Elisabeth Oliveira, que terá lugar o vindeiro venres 11 ás 20.30 horas na sala de conferencias do centro cultural Lustres Rivas de Ribeira.

No acto intervirán, ademais da propia autora, Encarna Pego e Antonio Piñeiro (membros de dito colectivo) e Mariola Sampedro, concelleira de Cultura. A entrada será libre ata completar aforo, previa inscrición enviando un correo electrónico ao enderezo pastor@barbantia.es.

Elisabeth Oliveira é poeta, profesora e tradutora. Naceu na rexión de Lille (Francia), de pai e nai portugueses. Creceu navegando entre dúas culturas e linguas. É licenciada en Letras Modernas pola Universidade de Lille III e en Filoloxía Francesa pola USC.

Instalouse en Galicia en 1995 e namourou definitivamente desta terra e das súas xentes. En 2016 publicou Poesis, un poemario en catro linguas con cancións creadas a partir dos poemas, tamén en catro linguas. suso souto