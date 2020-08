Presentación do disco de 400 Golpes en Negreira

NEGREIRA. O cantautor nicrariense XM Lago presenta, xunto a Carla Winter, o seu novo proxecto musical en formato dúo baixo o nome 400 Golpes. Tras da luz é o seu primeiro Extended Play, EP, que veñen de colgar xa nas redes (no sitio 400golpes1.bandcamp.com). Todas as cancións foron escritas por Winter e Lago, agás El remordimiento, baseada nun poema de Borges. O álbum foi producido por Arturo Vaquero en Abrigueiro Estudios (Friol, Lugo), e a posta de longo chegará o vindeiro día 14 de agosto, ás 21.00 horas, no local da Asociación Cultural Gazafellos do Val en Negreira (sita no número 6 da avenida das Brañas), pero con aforo limitado e reserva anticipada (chamando ao 696 179 977) por precaución sanitaria. Lago leva anos conformando, xunto con outras bandas locais como Xan Solo, Piquín ou Minguante, un movemento musical con fortes alicerces nunha comarca, a barcalesa, berce de grandes instrumentistas. m. manteiga