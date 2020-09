Presentan en Muxía el Cupón dedicado al santuario de A Barca

El entorno del Santuario de la Virxe da Barca acogió la presentación de un cupón de la ONCE que viene dando mucho que hablar desde hace días, a pesar de corresponder al sorteo del próximo martes 8 de septiembre.

De hecho, en el puesto de venta que hay en Muxía, las colas son frecuentes y ya hay personas que han encargado planchas completas. Y es que el querido templo es el protagonista de los cinco millones y medio de cupones que ya están a la venta.

En un año atípico sin celebraciones festivas ni religiosas el santuario recibe su homenaje. En la presentación, el delegado territorial de la ONCE, Manuel Martínez Pan, se declaró “orgulloso de llevar un lugar tan singular de la geografía y la cultura popular gallegas a nuestro cupón, así como de contribuir a mitigar, en lo que podamos, la ausencia este año de la tradicional romería debido a la pandemia”. Entregó una réplica del cupón al regidor, y recibió una escultura con la réplica del templo mariano.

El alcalde de Muxía, Iago Toba, se mostró muy agradecido con la iniciativa, destacando que “o orgullo e sentimento que lle produce a un muxián ou muxiana ter entre as súas mans o tan familiar cupón da ONCE, e contemplar nel un dos seus tesouros, é indescriptible”. Para Toba estamos ante un “fito importante”, que permitirá que la imagen del santuario recorra toda España y dijo entender el interés despertado en Muxía y en la comarca para adquirir un cupón como recuerdo “de por vida para as persoas que o adquiran” y que tiene “un toque de orgullo e sentimentalismo”.

Al acto no faltaron el director de la agencia de la ONCE de Santiago de Compostela, José Antonio Riveiro; los tenientes de alcalde, Javier Romar y Olalla Benlloch; la portavoz del PP, Sandra Vilela; el párroco Manuel Liñeiro o miembros de la comisión de fiestas, entre otros.

El cupón diario tiene un precio de 1,5 euros y se repartirán 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por cincuenta céntimos más se puede jugar a la serie y hay la posibilidad de ganar La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años. También hay otros dos premios de quinientos euros, entre otros. Seguro que la expectación detectada estos días en Muxía se extenderá a otras localidades en estas próximas jornadas.