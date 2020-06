Presentan na Estrada, nun aforo reducido, duas obras de García Barros

A ESTRADA. A praza do Mercado da Estrada acolle esta tarde, as 18.00 horas, a presentación de Aventuras de Alberte Quiñi e Estampas

desde o val, de Manuel García Barros. Acompañando aos editores Carlos Loureiro e Xesús Domínguez Dono, asistirán ao acto, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística; o alcalde, José López, e Francisco Castro, director xeral da Editorial Galaxia. O acto contará coa actuación da Ce Orquestra Pantasma. Ademais, os organizadores aplicarán estritas medidas de seguridade, polo que pregan acudan 30 minutos antes do acto provistos de máscara e respectando as distancias obrigatorias. Manuel García Barros. Mestre e labrego que naceu en 1876 en Berres (e morreu en 1972 en Callobre) foi fundador e director do xornal El Estradense (1906). Asinaba co pseudónimo Ken Keirades. s. e.