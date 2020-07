Preto de trinta persoas participaron no descenso en piragüa polo Ulla

Vedra. As actividades do programa ‘Pasatempo de Verán’ de Vedra están a triunfar entre os veciños durante a tempada estival. O pasado sábado preto dunha trintena de persoas participaron no descenso en piragüas polo Ulla e o venres outros tantos aventureiros animáronse a facer escalada, no campo da festa de Ponte Ulla.

As propostas continúan hoxe cunha xincana no campo da festa, dirixida aos nenos nados entre 2008 e 2016. Mañá haberá sesión de ioga matinal e xa cara a noitiña os máis cativos desfrutarán da actuación muscical O capitán Garfo. O xoves 16 está prevista unha tarde de piscina con música e o venres 17 na área recreativa de Cubelas impartirase unha clase de pintura paisaxística.

Xa pola noite, a música será a protagonista co concerto de Karabogaz. O día 18 toca sesión de bailoterapia e o 19 está programada unha ruta en bicicleta MTB polo Ulla.

As propostas seguirán ata finais de mes e tamén durante agosto. Todas as actividades requiren inscrición previa a través da páxina web municipal www.concellodevedra.es. “O prazo para anotarse en cada unbra abre cinco días antes da mesma”, avisan dende o Concello. A.P.