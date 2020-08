Profesionais e familiares pensan que os noieses xa non están na ría

6 de xullo, verán, vacacións e un día soleado perfecto para ir á praia e máis se xa vives preto dela. Así, os noieses Miguel Quán e Javier Hurtado e a sonense Soraya Luaces partiron ao areal que máis concurrían, o de Coira, en pos de facer o que levaban realizando dende o remate do confinamento e comezo do verán: desfrutar da compaña dos seus amigos e amigas á beira do mar. Mais o que non sabían ao saír das súas casas é que, probablemente, nunca poderían voltar e despedirse dos seus familiares e amizades cercanas.

Ás seis da tarde aproximadamente, os tres amigos montan nun kaiak con destino á illa de Creba, a onde nunca puideron chegar sans e salvos. Semella que, debido ao desestabilizamento da embarcación, esta emborca deixando aos rapaces e rapaza á deriva no mar e sen chalecos salvavidas postos. Así, sobre as nove e media da noite, os seus compañeiros e compañeiras en terra, extrañados da tardanza dos mozos en regresar, deciden dar a voz de alarma aos servizos de urxencias, sen ser conscientes do pesadelo que lles ía tocar atravesar.

Ás 22.30, Soraya Luaces, a única rapaza que viaxaba no kaiak é avistada polo Helimer 401 nunha zona rochosa preto da zona do Cámping do Loreto cunha leve hipotermia, rascazos derivados das pedras e un grande e grave ataque de ansiedade polo acontecido. A rapaza, un chaleco salvavidas que xamais utilizaron e o kaiak emborcado, foron e son, por desgraza, os únicos achados daquel fatídico accidente do 6 de xullo. De Miguel e de Javier, nunca máis se volveu a ter pista algunha.

A día de hoxe e polas propias declaracións da sonense, coñécese o ocorrido. Na viaxe, na que non levaban postos chalecos salvavidas, teñen un pequeño percance que, sen sabelo, os cambiará para sempre: precipítase un remo na auga. Decidido a rescatalo, Miguel lánzase ao mar, desestabilizando a embarcación e provocando que esta non puidese volver á súa posición inicial, debido á inmensa cantidade de auga que nela se introduce en devandito momento. Así, barállase que os mozos puidesen ter afogado tras loitar coa auga para poder reubicar o kaiak, ou debido ás baixas temperaturas do mar e ao cansanzo provocado por un nado máis axitado que en ocasións normais. Soraya conseguiu chegar a terra por manterse amarrada ao kaiak e por ter nadado.

Nos primeiros cinco días da desaparición, participaron no dispositivo e operativo de busca, os efectivos do Servizo de Gardacostas de Galicia, axentes da Garda Civil, persoal de Protección Civil de Porto do Son, o buque Don Inda, o helicóptero Helimer 401, o Helimer 211, a embarcación Río Xallas da Garda Civil e unha lancha de Protección civil, así como a especial colaboración dos buzos do Instituto Armado, ademais dos indispensables voluntarios, que na súa gran maioría foron mariñeiros da zona que vixiaban na súa partida e regreso para dar voz de calquera avistamento que fose de axuda para a procura. Buscouse en todo momento por terra, mar e aire, pero sempre sen resultados frutíferos.

Nesa fin de semana os dispositivos de busca de Salvamento Marítimo diminuiron as súas accións, esperando a chegada do noveno día da desaparición: o suposto día chave. É ben coñecido pola xente do mar que, tras a desaparición dun corpo na auga, este adoita ser expulsado de maneira natural aos nove días, pois os corpos en proceso de descomposición expulsan unha serie de gases que o fan inchar e como consecuencia, ascender e poder flotar na superficie. Todo isto, se os corpos dos rapaces se atopaban na ría e non en mar aberto ou se non estaban enganchados nalgún obstáculo que impedise o seu frote, como pode ser unha rocha. Ambas foron hipóteses que se valoraron en todo momento, mais a poboación da zona e coñecedora das accións do mar, mantívose en todo momento esperanzadora e reixeitou tales teorías.

Veñen pois as xornadas chave. Chega o noveno día de procura, o décimo, o décimo primeiro... pero con eles, nunca chegou noticia do paradoiro dos mozos, descoñecido inclusive hoxe, 6 de agosto, un mes despois do irreversible incidente.

Aínda agora, os profesionais seguen a ter hipóteses e teorías diversas, pero todas marcadas pola diminución da esperanza de poder atopalos axiña ou polo menos algún día.

O patrón maior da cofraría de Porto do Son, Emilio Queiruga, asevera que “non temos explicación, nunca nos pasou esto”. Tanto el como outros profesionais do seu arredor continúan pensando que os corpos están no fondo, que non chegaron a saír, porque “pode ser que non inchasen”, mais afirma “empezamos a perder as esperanzas”. Ademais, achega que, lonxe da vixilancia que os traballadores do mar realizan ao entrar e saír da ría, ningún corpo oficial continúa co operativo: “non imos a buscalos coma antes”. De facto, tal é a atención que manteñen ao estado do mar que, incluso este martes, avistaron unhas algas que semellaban algo frotando e evidentemente, pensando no mellor dos casos, achegaronse para comprobar de que se trataba o divisado.

En contraposición ás teorías da vila sonense, dende a colindante de Portosín, asegura Isaac Gaciño, vicepatrón en funcións da cofraría do porto do pobo, que tanto el, como as persoas mariñeiras con máis anos de experiencia consideran que os corpos “foron expulsados da ría”. De todas formas, todos os traballadores do seu porto que veñen a terra ou que saen da ría, van diariamente pendentes do que poidan avistar.

Deixando a un lado as perspectivas profesionais, Javier Hurtado, pai do desaparecido co mesmo nome indica que a súa teoría sobre o acontecido é a que lle dá o tempo mentres vai pasando. Deste modo, finca: “cremos que non foi afogamento propiamente, senón que no momento en que comezaban a afogar, deulles un infarto e entón deberon quedar entre augas, levándoos a corrente da ría que nese momento pasaba de marea alta a marea baixa e o vento do nordés, ao exterior da ría”. “Houbo buzos e un rastrexo masivo. Despois da busca que se fixo privadamente e en vista de que nos lugares nos que as correntes derivan non apareceron, deixamos de mirar na ría porque entendemos que nela non están”, explica o pai.