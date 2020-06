Promoven o comercio local con Merca-Valga

VALGA. Merca-Valga é o nome da iniciativa que o Concello pontevedrés vai poñer en marcha durante a segunda metade do ano para promocionar o comercio e contribuír á reactivación da economía local. Trátase dun concurso para incentivar as compras nas tendas e negocios do municipio entre os meses de xullo e novembro. Os clientes dos comercios de Valga poderán optar a premios de 500 euros nos sorteos que se realizarán con periodicidade mensual. Cando fagan as súas compras nos establecementos adheridos, os clientes recibirán boletos numerados e o premio recaerá naquel tícket que coincida co número do sorteo da Lotería Nacional do último día de cada mes. A. A.