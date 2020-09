Propón equipar con kids aos alumnos estradenses

A Estrada. O PSOE da Estrada propón equipar aos estudantes dos centros de ensino da Estrada con kits anti covid-19. O voceiro, Luis López Bueno considera fundamental que o Concello facilite o cumprimento das normas de

prevención e eleva esta proposta á área de Educación por dous motivos fundamentais, “velar pola seguridade nas aulas e descargar ás familias do custo destes elementos de prevención”.

A proposta socialista prevé dotar a cada alumno dun kit composto por dúas máscaras reutilizables, un porta máscaras e un xel desinfectante para o uso individual por cada alumno.

López Bueno valora que “para o inicio do curso sería suficiente, segundo o tipo de máscara pódense reutilizar ata en 20 usos, e os xeles son para usos esporádicos cando non haxa posibilidade de utilizar os dispensadores dispostos nos centros, polo que os kits terían unha duración aproximada de dous meses”. Bueno ve “suficientes” 2.500 kits para atender a todos os estudantes do Concello, tanto de educación infantil e primaria (1.353), secundaria (entre 650 e 700) e o alumnado de FPl en todos os niveis. arca