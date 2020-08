Propoñen máis médicos para o PAC de Ordes e que abra polas tardes

ordes. O deputado do BNG Xosé Luís Rivas Cruz Mini achegouse ata Ordes para coñecer de primeira man o problema da falta de persoal no PAC, comprometéndose a denunciar a situación no Parlamento galego. Os nacionalistas propoñen “que se dote de especialistas e profesionais o PAC de Ordes” e que o centro abra as súas portas en horario de tarde “para dar un mellor servizo”. Denuncian que o Sergas non cubra as vacacións do persoal e esixen que a Xunta “tome as medidas necesarias para que os pacientes sexan atendidos por persoal suficiente”. O portavoz nacionalista, Pablo Vidal, dixo que non cubrir as vacacións “provoca unha carga de traballo dificilmente manexable para o resto de facultativos, resentíndose deste xeito a atención aos pacientes, que teñen que agardar ata sete ou oito días para conseguir unha cita médica”. c.c.