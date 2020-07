Protesta de los feriantes que se oponen al cambio del mercadillo vimiancés

Vendedores ambulantes del mercadillo de Vimianzo se concentraron ayer en la praza do Concello para protestar por el cambio de ubicación de la feria a la zona de la casa de la cultura, y exigen que les permitan volver a montar sus puestos en las callles del centro de la capital municipal.

Yolanda Rodríguez, una de las portavoces de la comisión de vendedores, asegura que “en ningún sitio nos mandaron para un descampado como pasou aquí”, y quieren volver al centro “reducindo os metros dos nosos postos e poñendo barreiras laterais”, adaptándose a la normativa de la Xunta “pois xa non estamos en estado de alarma”.

Aseguran tener además el apoyo del comercio y la hostelería local “pois nos complementamos uns aos outros, a feira dálle vida ao pobo, e eles a nós tamén”. De hecho, añadió, “algún hostaleiro xa nos dixo que estaba perdendo 300 € cada xoves polo cambio de ubicación do mercado”.

Por otro, lado, la portavoz de los feriantes lamentó que “sexa en Vimianzo o único pobo onde estamos a ter estes problemas”. El colectivo, añadió, de no ver satisfechas sus demandas, incluso se plantean “ir facer a feira a Baio”.

Además de concentrarse en la plaza, recorrieron las calles vimiancesas haciendo sonar las bocinas de sus furgonetas, recogieron firmas, y entregaron en el registro un manifiesto con sus peticiones.

Por su parte, la alcaldesa, Mónica Rodríguez, afirmó estar “soprendidísima” por la protesta “pois, despois de máis de seis reunións, o pasado luns habíamos chegado a un acordo”. A este respecto, señaló que “pedíronme que lles confirmase, por escrito, que antes do 1 de outubro volverían ao centro do pobo, e aceptei, pero non viñeron a recoller o documento”. De todos modos, añadió, “estou disposta a reunirme con eles as veces que faga falta, pero como lles dixemos desde o principio, esta decisión obedece só a razóns sanitarias, pois aínda que non estamos en estado de alarma, hai que cumprir unhas normas de seguridade e non podemos poñer en risco a saúde dos nosos veciños nin dos visitantes”.

Rodríguez indicó al respecto que “nos meses de xullo e agosto, aínda que se separen os postos, no centro do pobo non podemos controlar a afluencia”. Lamentó además que estas protestas estén “alentadas” por Adiante Vimianzo, “pois é moi triste que estén facendo política cun problema de saúde pública”.

Además, la regidora recuerda a los vendedores que “nós fomos dos primeiros en reabrir a feira (28 de maio) e permitímoslle, desde o primeiro día, que viñesen todos”.