Protocolos e distanciamento fan posibles os concilia rurais

Os principais concellos de Área non se esquecen da importancia de conciliar a vida laboral e a atención á rapazada, organizando programas de ocio e educativos nesta época, pero sempre coas medidas de seguridade imprescindibles contra o covid-19. Así, e dende a comarca ordense á compostelá e os concellos pontevedreses de Área, existe unha ampla oferta de actividades, como o servizo de aula lúdica do Concello da Laracha ou o vindeiro Setembro Lúdico de Ames, un dos máis concorridos da comarca.

Precisamente, dende A Maía xa divulgaron as medidas sanitarias que van incluír nas actividades, como a división dos participantes en subgrupos de máximo 15 persoas máis os monitores correspondentes. Pero tamén contan con outros filtros previos para impedir que se sumen usuarios en risco, como aqueles que foran diagnosticados cun positivo por covid-19; os que presenten calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade ao respirar) que poida estar asociada ou se estiveron en contacto estreito ou compartindo espazo sen a distancia interpersoal con algunha persoa afectada, sen esquecer que debe aportarse unha declaración responsable que debe de entregar a familia.

Xa no caso da Laracha, a oferta vai dirixida ás familias con nenos de entre 3 e 12 anos e está a funcionar desde o pasado día 1 de xullo. No que atinxe ás medidas para evitar novos gromos, foi preciso limitar as prazas dispoñibles e requirir aos usuarios a xustificación da necesidade do servizo. Foron cubertas a totalidade das sesenta matrículas ofertadas e a media diaria de asistentes é duns cincuenta nenos.

O servizo, que é gratuíto para os beneficiarios, préstase de luns a venres en horario de 9.00 a 14.00 horas, tempo durante o que os rapaces realizan diversas actividades deportivas, culturais, educativas e recreativas adaptadas ás súas idades. Durante o verán empréganse as instalacións do CEIP Otero Pedrayo, que ofrecen unha maior comodidade ao dispoñer de máis amplitude.

Tal e como establece o protocolo de seguridade elaborado polo Concello, os nenos están repartidos en catro grupos dun máximo de quince usuarios. Cada grupo ten o seu monitor, un espazo diferenciado e non se relaciona cos outros tres durante toda a xornada. O Concello tamén reforzou as medidas hixiénicas, realizándose a desinfección diaria das instalacións e poñendo a disposición dos usuarios e monitores xel hidroalcohólico.

Paralelamente, o Concello tamén está a traballar na preparación de Madrugadores que se porá en marcha co inicio do curso escolar. Trátase do servizo de axuda á conciliación que permite levar aos alumnos ao seu centro de ensino antes do inicio das clases.

De todos os xeitos, entre os municipios pioneiros en retomar estas actividades destaca o de Oroso que comezou en xuño –cando nin eran obrigatorias as máscaras–e con 35 nenos o seu programa gratuíto de conciliación da vida laboral e familiar do Concello de Oroso, con actividades de ocio e deporte. A iniciativa, organizada de forma conxunta polas concellerías de Deportes, Ensino e Cultura, estaba dirixida a aquelas familias nas que, pola situación laboral do pai e da nai, non puidesen coidar dos seus fillos neste mes e necesitasen unha alternativa. E, por suposto, o concello xa deixou claro que “os nenos practican actividades deportivas nas que non hai contacto físico e se respectan todas as medidas de prevención, facendo sendeirismo, patinaxe, hípica, xogos”, entre outras, e que parecen ter sido efectivas contra o virus.