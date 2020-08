Quejas de los sonenses ante la ausencia del servicio de pediatría

Porto do Son. Desde ayer y hasta dentro de 15 días, fecha en la que el pediatra del centro de salud de Porto do Son regrese de sus vacaciones, los niños sonenses serán derivados a los ambulatorios de Ribeira y Noia, mientras que las revisiones de los menores se realizarán en Outes.

Así, el BNG de O Son ha mostrado la disconformidad de madres y padres del municipio a través de un comunicado. “A pediatra titular da praza está de baixa médica dende fai varios meses e, dende aquela, o Sergas non cubriu a súa substitución”. Aseguran los nacionalistas que lo que hicieron fue “parchear a situación enviando un profesional do centro de saúde de Boiro a pasar consulta só catro horas e tres días á semana”, además de una facultativa que atiende las consultas telefónicamente.

Por todo ello, consideran las medidas adoptadas “un despropósito e unha falta de respecto á veciñanza do noso concello” y exigen al Sergas la cobertura inmediata del servicio de pediatría (a tiempo total) del municipio.

Por otro lado, desde la formación que preside Balbino González, recuerdan que desde el mes de marzo los sonenses no cuentan con servicio de urgencias durante el fin de semana y los días festivos. “Pechou de forma temporal e, despois de 5 meses, non se prevé a restitución do servizo e parece ser que vai para lonxe ou peor aínda, podemos ficar definitivamente sen el”. “Todo isto é o resultado da nefasta política en materia sanitaria que leva anos realizando o PP”, añaden. m. c.