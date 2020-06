Quer pide investigar un ofensivo tuit que cita a Diana

RIBEIRA. Juan Carlos Quer, el padre de Diana, la joven madrileña por cuyo secuestro, abuso sexual y muerte fue condenado el rianxeiro José Enrique Abuín Gey, ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional un ofensivo comentario en la red social Twitter en el que se cita a su hija, para que se investigue su autoría y si es constitutivo de un posible delito de odio. Bajo el pseudónimo de Espectador e Ultra, un usuario de dicha red escribió: “Puta Madrid, quédate en tu mierda de españita, la última madrileña que vino aquí se llamaba Diana Quer, aplícate el cuento”. El padre de la joven reaccionó de inmediato expresando su indignación y compartió el comentario en su Facebook escribiendo lo siguiente: “A esta rata inmunda su tuit le va a salir muy caro. Sembrar el odio y el enfrentamiento entre los españoles pasará factura a los políticos que desde su poltrona del poder manipulan a miles de indigentes intelectuales. No se debería permitir hacer política a cualquier precio”. Por su parte, la usuaria a la que iba destinado a modo de respuesta el polémico comentario de Espectador e Ultra, identificada como Rosa Mari, escribió en su espacio de Twitter: “He denunciado a este tiparraco porque hay cosas que no se pueden tolerar. Me duele, más que por mí, por la memoria de Diana”. Por otra parte, cabe recordar que se está a la espera de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se pronuncie sobre el recurso de apelación de José Enrique Abuín, cuya vista se celebró hace unas semanas, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que le condenó a prisión permanente revisable por el crimen de Diana. S. S.