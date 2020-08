Quintana enxalzou onte o compromiso de Llovo coa historia mariñeira galega

Porto do Son. A conselleira do Mar en funcións, Rosa Quintana, participou onte na presentación do libro de Santiago Llovo A salga no Son, que tivo lugar na casa de cultura da vila sonense.

Nel o autor busca recuperar a memoria do importante patrimonio preindustrial co que conta Porto do Son e analiza 45 fábricas de salgadura das que aínda se conservan vestixios, e que eran coñecidas como fábricas de sardiña polos empresarios cataláns que impulsaron o seu desenvolvemento.

Trátase do sexto libro de temática mariñeira que presenta, ao que a titular de Mar en funcións cualificou como un dos grandes historiadores de Galicia sobre o mar, un eido sen o que a comunidade non se entendería.

Nesta liña, a representante do Executivo galego salientou que os títulos de Santiago Llovo son obras de arte da etnografía galega e da historia mariñeira e apostou polo desenvolvemento dun plan de acción do patrimonio marítimo-pesqueiro galego que recolla todos os proxectos de recuperación de elementos etnográficos relacionados co mar desenvolvidos na comunidade. m. torres