Raquel Queizás recala no Teatro Elma coa obra ‘Cinema Marabillas’

A POBRA. O Concello da Pobra do Caramiñal, a través da biblioteca municipal Victoriano García Martí, organiza un espectáculo audiovisual dirixido ás crianzas. Neste senso, Raquel Queizás chegará co espectáculo Cinema Marabillas. Ver para ler o vindeiro xoves día 10 ás 18.00 horas no Teatro Elma. As persoas asistentes poderán gozar de diferentes adaptacións ao cine dalgunhas das personaxes máis coñecidas da literatura infantil e xuvenil, establecendo un nexo de unión entre o mundo das letras e o audiovisual. A actividade terá unha duración de ao redor de cincuenta minutos e está especialmente dirixida a cativos e cativas a partir dos cinco anos. Debido á situación sanitaria xerada pola pandemia da Covid-19, a proxección realizarase na citada instalación cultural e será obrigatorio o uso da máscara en todo momento. s. s.