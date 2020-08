Reactivan a demanda do centro de saúde fisterrán

Fisterra. O presidente da Asociación de Veciños Costa da Morte, de Fisterra, José Fernando Carrillo, remitiu un escrito ao alcalde solicitando que o Concello transfira á Consellería de Sanidade os terreos necesarios para a construción dun novo centro de saúde que, asegura, “xa estaba prevista en 2003”.

Daquela, engade, non foi posible porque aínda non se aprobara o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), “e, polo tanto, o Concello non tiña terreos cualificados adecuados para dito edificio”. Despois, lembra Carrillo Ugarte, en 2011, a entón conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, “comunicou a esta asociación que estaban agardando polo terreo”.

Agora que xa hai PXOM, “e polo tanto terreos cualificados e edificables, deben ser ofrecidos á consellería”. Dende o colectivo veciñal din que o actual consultorio da Casa do Mar “non cumpre os requisitos básicos para ofrecer un servizo de calidade cunha sala de espera ateigada, sen ventilación adecuada, sen consultas ben distribuídas, sen posibilidade de ampliar servizos e cun acceso problemático para persoas con mobilidade reducida”. M. R. l.