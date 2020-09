Recala en Cee a mostra de arte que se inspira na Ruta xacobea

a prolongación do Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía acolle este mes unha singular peregrinaxe en forma de arte. A exposición itininerante que onte se inaugurou en Cee non só achega a creatividade de destacados artistas galegos, senón que é tamén unha confirmación da importancia desta vía de pregrinación que foi recuperada do esquecemento e que, hoxe en día, trae ata a fin da terra a milleiros de camiñantes cada ano. Desgraciadamente, a pandemia do Covid-19 impedirá que este ano se cumpran as expectativas xeradas pero, a bo seguro, o Xacobeo 2021 volverá marcar un novo récord de peregrinos. Namentras, veciños, visitantes e os peregrinos que, a pesares de todo, seguen no Camiño, poden deleitarse coa arte.