Reclaman a posta en valor das vivendas dos mestres valdubresas

A mediados dos anos setenta a demanda educativa propiciou a construción dun dos colexios máis singulares de Galicia: o CEIP Amigo Lera na localidade valdubresa de Portomouro, e vivendas para os mestres. Ca caída de alumnos, fóronse desocupando os inmobles, a súa meirande parte hoxe en ruína, polo que o anterior rexedor, Antonio Negreira, deixou un proxecto para derrubalos, aproveitar algún deles e reconvertir o espazo, inciativa da que nunca máis se soubo e pola que agora interpela ó tripartito.

Así, Negreira lembra que nos investimentos públicos aprobados polo Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Compostela para executar este ano recóllese ese proxecto, no que se incluíu unha vivenda de emerxencia social no edificio do antigo consultorio médico de Portomouro, e máis a demolición das vivendas dos mestres, así como o acondicionamento dunha área de ocio no lugar que ocupaban os vellos inmobles.

O portavoz de Anova lamenta agora que a contratación e execución destas obras, “que lle corresponde ao goberno local, non se teñan realizado a estas alturas do ano”. Ao seu xuízo, e dada a proximidade ao colexio de Infantil e Primaria, as actuacións “deberíanse realizar no período de vacacións para non supoñer un perigo para os nenos nin dificultar ou alterar a actividade docente e o transporte escolar, pero incomprensiblemente, e sen que exista ningunha razón que o xustifique, a día de hoxe as obras seguen sen iniciarse”, afirma.

Por outra banda, dende oposición tamén temen que coa chegada do outono e as choivas, e tendo en conta a proximidade do río Tambre e as súas crecidas, puideran xerarse dificultades e atrasos na súa execución, que complicarían o cumprimento dos prazos xa establecidos.

Hai que lembrar que este entorno, frecuentado pola rapazada, non só supón un atentado visual ante o seu abandono e pon en risco a seguridade dos peóns, senón que nos últimos anos foi marco de roubos e actos vandálicos a plena luz do día.