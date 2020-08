Reclaman solucións aos vertidos nos Mosqueiros

Ribeira. O BNG de Ribeira instou ó Concello a procurar unha solución ós problemas detectados na rede de saneamento ó seu paso polos núcleos de Mosqueiros e Areeiros. A formación fala dun “histórico punto de vertedura na praia dos Mosqueiros” e denuncia que se seguen a producir reboses de pluviais mesturados con augas fecais, polo que volve solicitar que se lle dea unha solución á canalización do río Listres.

Lembra ademais que o alcalde se comprometeu a solicitar autorización a Costas do Estado e a darlle prioridade á canle natural do cauce, e que na lista de obras con cargo ó remanente de 2018 fifiguraba o acondicionamento do mesmo cunha dotación de 29.800 euros. Engade que “os constantes movementos de area e falsas canalizacións do río que fixeron diferentes administracións non deron ningún resultado”. s. souto