Regresa al censo de playas aptas para la baño la de Camelle

Después de varios años estando al margen, la Xunta de Galicia ha comunicado al Ayuntamiento de Camariñas que a partir de ahora la playa de Camelle se incluirá en los controles oficiales de calidad de agua. Algo que es oficial y que permitirá que se pueda incluir a este arenal en el censo de playas aptas para el baño, ya con vistas a la llegada del próximo verano.

Era una solicitud realizada por el gobierno local, que desveló que las últimas analíticas encargadas por el consistorio arrojaron un resultado bueno de calidad de las aguas.

Los malos resultados de años anteriores motivaron que la playa se descabalgara del censo autonómico. “É unha boa nova que a Xunta considere que debe incorporar a praia de Camelle aos seus controis. Significa que consideran que as obras que executamos poden solucionar os problemas de anos anteriores”, apostilló Sandra Insua.

Con motivo de las tareas de renovación de las calles Nova y do Porto, el año pasado, el Ayuntamiento comprobó cómo los sumideros de algunas viviendas particulares, a través del sistema de pluviales, se vertían al mar, lo que indudablemente influía en la mala calidad de las aguas. Las obras efectuadas dieron sus resultados. Insua Rial advierte que “sabemos que a praia non se incluirá no censo de praias da Xunta de Galicia ata o próximo ano, polo que a sinal de auga non apta para o baño permanecerá durante este verán pero, para tranquilidade dos veciños e veciñas, colocamos unha copia da última analítica da auga que se realizou por parte do Concello”, explicaba al respecto.

Además, desde el ejecutivo municipal informan igualmente que están trabajando para que la playa de Area da Vila, situada en la entrada de la capital municipal, también se reincorpore al censo de playas aptas para el baño.

El optimismo se basa en las obras de saneamiento realizadas en la zona y las analíticas del Intecmar que confirman que están mejorando considerablemente los parámetros microbiológicos del mejillón en la zona.