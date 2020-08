Remata o minicampamento ‘O noso rural’ no Deza

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, visitou onte aos participantes que desfrutan da última quenda do Minicampamento ‘O noso rural’, iniciativa que puxo en marcha a Xunta de Galicia na comarca do Deza, dentro do programa ‘Coñece Galicia’.

Neste minicampamento, que comezou o pasado día 24 e rematou onte, as rapazas e rapaces, que estiveron hospedados no hotel Torre do Deza, puideron realizar unha gran diversidade de actividades, tales como sendeirismo, kaiak, tirolina ou tiro con arco entre outros. Tamén tiveron a oportunidade de coñecer espazos culturais da contorna como o Museo Etnográfico Casa do Patrón, na parroquia lalinense de Doade.

Cristina Pichel achegouse ata Lalín para ser partícipe nalgúns dos xogos tradicionais dos participantes. Cómpre salientar que esta nova iniciativa foi impulsada pola Consellería de Política Social en colaboración coa de Cultura e Turismo tras a necesaria adaptación das actividades ao novo escenario provocado polo covid-19.

‘Coñece Galicia’ propón unha variada oferta de actividades de cultura urbana e ocio activo, de multiaventura e coñecemento do patrimonio natural e cultural, de turismo de natureza e educación ambiental, de coñecemento de paraxes naturais e mariñas ou de desfrute do medio rural, entre outras alternativas. Os lugares onde se estiveron celebrando os minicampamentos neste verán foron: Ribeira; Foz; Monforte; a contorna dos Ancares; Pobra de Trives; O Carballiño; Covelo; Lalín; O Grove; Silleda e as comarcas do Salnés, do Deza e do Morrazo. Os últimos desta iniciativa remataron no día de onte.

En total, esta campaña estival, que leva por título ‘O verán que necesitas’, pon á disposición da mocidade 6872 prazas en diferentes actividades e campamentos, que se prolongarán ata comezos do mes de setembro.

Por suposto, recalcan dende a Xunta, todas as propostas deste programa seguen as medidas de prevención fronte ao covid-19 fixadas polas autoridades sanitarias coa finalidade de garantir a seguridade de todas as persoas participantes.