Rematan a senda peonil de Laxe

BERGANTIÑOS. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de rematar as obras da senda peonil e ciclista na estrada AC-429, que conecta a praia e o paseo marítimo de Laxe. Trátase dun itinerario de preto de 800 metros que une a zona deportiva, educativa e de lecer de Cabo da Area coa propia vila. Consta de dous treitos: un principal, que se inicia no extremo da praia e continúa pola marxe dereita da estrada ata a entrada da vila, onde conecta coas beirarrúas existentes; e outro que une o principal co paseo marítimo e co carril bici existente, que discorre paralelo ao Rego dos Cabalos, por ambos os lados. Os traballos foron executados por Ramón Vázquez y Reino por preto de 225.000 €.